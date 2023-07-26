До конца года учетная ставка в Азербайджане может снизиться до 8,5%

В четвертом квартале 2023 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может перейти к смягчению денежно-кредитной политики и в ноябре-декабре ожидается два снижения учетной ставки на 25 базовых пункта.

В четвертом квартале 2023 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может перейти к смягчению денежно-кредитной политики и в ноябре-декабре ожидается два снижения учетной ставки на 25 базовых пункта.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

"Сегодня на очередном заседании ЦБА продлил паузу в ужесточении денежно-кредитной политики и сохранил ставку на уровне 9%. Мы ожидали такого решения, учитывая неуклонное замедление инфляции и сигналы, которые Центробанк давал после своего июньского заседания. Нижняя и верхняя границы процентного коридора также были сохранены на уровне 7,5% и 10% соответственно.

Никаких сигналов о вероятной траектории курса на предстоящих заседаниях не поступало, в отличие от июньского заседания, когда ЦБА сигнализировал о приостановке повышения ставок как минимум до сентября и возможном повороте политики к снижению ставок на более позднем этапе, при условии сохранения дезинфляционной тенденции", - сказала Г. Хайдаршина.

По данным Центробанка, решение о продлении паузы в повышении ставок было принято на основании обновленных макроэкономических прогнозов, а также внешних и внутренних факторов, влияющих на инфляцию. При этом ЦБА отметил, что продолжает придерживаться антиинфляционной денежно-кредитной политики и реформ, направленных на усиление трансмиссионных механизмов. Регулятор также подтвердил, что инфляционное давление может быть сдержано за счет повышения процентных ставок и других параметров процентного коридора, адекватного использования новой конфигурации инструментов денежно-кредитной политики, отмены норм обязательных резервов и изменения макропруденциальных требований.

В своем заявлении ЦБА привел следующие основные аргументы в пользу сохранения ставки без изменений: годовая инфляция продолжает замедляться со времени последнего заседания, внешнее инфляционное давление ослабевает и внутренний валютный рынок остается стабильным.

В июне годовая инфляция замедлилась на 5 процентных пункта с пиковых 15,6% г/г в сентябре прошлого года до 10,6% в годовом исчислении. В то же время продовольственная инфляция в Азербайджане в июне замедлилась до 11,5% г/г, снизившись на 1,2 процентных пункта по сравнению с маем. Этому способствовали предыдущие решения по ужесточению денежно-кредитных условий при снижении внешних инфляционных рисков.

ЦБА отметил, что замедлению инфляции способствовала дезинфляционная тенденция в странах-ключевых торговых партнерах. В последнем, по его оценкам, средняя инфляция замедлилась более чем на 2 процентных пункта в июне по сравнению с пиковым уровнем, наблюдавшимся в октябре 2022 года, что способствовало ослаблению внешних инфляционных рисков.

Внутренний валютный рынок остается стабильным благодаря положительному сальдо счета текущих операций, поддерживаемому ростом несырьевого экспортного потенциала. Центробанк сообщил, что профицит счета текущих операций составил 3,4 млрд долларов США (18,9% ВВП) в первом квартале 2023 года и сохранил положительную динамику во втором квартале 2023 года. ЦБА также отметил, что номинальный эффективный обменный курс маната укрепился на 10,3% в первом полугодии 2023 года.

"Хотя на сегодняшнем заседании не было озвучено четкой оценки баланса рисков, в качестве одного из потенциальных инфляционных факторов в заявлении ЦБА вновь упоминалось ускоренное расширение внутреннего спроса. Кроме того, ЦБА отметил, что сбои в логистической цепочке могут повлиять на инфляцию со стороны предложения.

Центробанк констатировал, что преобладание дезинфляционных факторов увеличивает вероятность приближения инфляции к целевому уровню к концу года", - сказала главный экономист Газпромбанка.

Напомним, что на июньском заседании ЦБА ожидал замедления инфляции до 8,3% г/г при условии отсутствия новых ценовых шоков. В то же время ЦБА тогда отметил, что ослабление внешнего инфляционного давления и эффект от предыдущих шагов по ужесточению денежно-кредитной политики могут привести к пересмотру этого прогноза в сторону понижения. Было подчеркнуто, что антиинфляционная денежно-кредитная политика и реформы, направленные на совершенствование ее трансмиссионных механизмов, наряду с макропруденциальными мерами позволят сдержать инфляционный эффект от роста совокупного спроса.

"Кроме того, в целях абсорбции избыточной ликвидности и поддержки тенденции дедолларизации ЦБА объявил о введении

дифференцированных резервных требований, в том числе зависящие от объема депозитов. Тон пресс-релиза был нейтральным, при этом мы не исключаем его дальнейшего смягчения. ЦБА сегодня не дал сигналов относительно вероятной траектории курса на предстоящих заседаниях, но заявил, что дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут основываться на внутренних и внешних инфляционных рисках, а также ожидаемом и фактическом отклонении инфляции от целевого уровня.

Учитывая, что замедление инфляции стало устойчивой тенденцией, мы считаем, что июньский сигнал ЦБА остается актуальным. Поэтому мы по-прежнему не исключаем, что в четвертом квартале может начаться снижение ставки. Если инфляция замедлится до 8,3% г/г к концу года в соответствии с прогнозом ЦБА, ожидается два снижения ставки до 8,5%. При таком сценарии реальный курс останется в плюсе", - сказала Г. Хайдаршина.