До конца 2019 года на платежном рынке Азербайджана могут появиться карты "Мир"

До конца 2019 года на рынке платежных карт Азербайджана может начаться прием карт "Мир".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

НСПК продолжает активно работать над приемом карты "Мир" в государствах СНГ и других популярных у российских туристов странах, продолжил Комлев. "До конца 2019 года, в наших планах, карты "Мир" должны приниматься уже не в 7, а в 12 странах, конечно, это Узбекистан, это Таджикистан, это Азербайджан, это Болгария", - отметил он.

По его словам, карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций.

"Вчера завершили тестирование, хотели успеть к сегодняшней конференции. Крупнейший турецкий эквайер, Is Bank - это сеть из десятков, сотен тысяч платежных терминалов, 6,5 тысячи банкоматов - там карта "Мир" теперь принимается. На очереди Ziraat Bankasi, с которым мы тоже в ближайшее время должны завершить проект интеграции. Завершили тестирование, оно прошло успешно. Тестовый "заезд" в четыре города - Измир, Анкара, Стамбул, Анталья - почти без запинок", - сказал В.Комлев на XIII Международной конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация".

"Что меня больше всего порадовало, пока мы делали свое тестирование с нашими картами, у нас было, условно говоря, 47 тестовых транзакций, по картам "Мир" в Турции было совершено еще 50 транзакций параллельно. Спасибо россиянам, которые нас в этом смысле поддержали", - добавил глава НСПК.

Доля карт "Мир", по последним данным НСПК, уже превысила пятую часть от всех выпущенных в России банковских карт. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук против 56 миллионов штук на конец марта.