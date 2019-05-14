Старший вице-президент Visa: Миграция расчетов в мобильный телефон зависит от прихода в Азербайджан Apple Pay, Google Pay - ЭКСКЛЮЗИВ

Миграция в Азербайджане расчетов с платежных карт в мобильный телефон зависит от прихода в страну Apple Pay, Google Pay.

Об этом сказала Report старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

«Очень сложно спрогнозировать сроки прихода в страну Apple Pay и Google Pay. Но азербайджанские банки сами уже идут по пути перехода на электронные платежи, они уже активно сертифицируют нашу технологию Visa Token Service, которая позволяет поставщикам цифровых платежных услуг и банкам предлагать своим клиентам безопасный способ совершения покупок – онлайн или с помощью мобильных устройств. Это такое окно, которое позволяет подключить любые кошельки Apple, Google, Samsung, в том числе и кошельки самих банков, поэтому я думаю, что эволюция пойдет и пока в стране нет глобальных кошельков банки будут разрабатывать и открывать свои кошельки”, - сказала В.Платонова.

Она выразила надежду, что до конца 2019 года в Азербайджане уже возможно будет рассчитываться с помощью телефонов Android и банков, поскольку эмитентские кошельки могут работать только на технологии Android.

«Для нас в ближайшее время важно развивать инфраструктуру бесконтактных платежей и эмиссии, а также запустить как минимум 3-4 банковских эмитентских кошелька, чтобы дать возможность потребителям расплачиваться с помощью смартфона», - сказала В.Платонова.

В настоящее время, по ее словам, Visa работает с двумя азербайджанскими банками и до конца 2019 года «рассчитываем на возможность запуска электронных кошельков нашими партнерами». «Еще несколько банков рассматривают такую возможность. Технически это довольно сложный процесс и зависит от технической готовности банка. Мы надеемся, что в 2019 году мы увидим аналогичные решения у нескольких банков Азербайджана», - сказала старший вице-президент платежной системы.

В.Платонова выразила уверенность в том, что некоторые страны региона имеют все возможности перешагнуть стандартные этапы перехода на технологии бесконтактных платежей. «И мы с нетерпением ждем возможности оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного телефона, посредством Apple Pay, Google Pay, банковских эмитентских кошельков», - сказала она.

На сегодня Apple уже присутствует в европейских странах, России, на Украине, Беларуси, на подходе Грузия. Логично, что сюда движется тренд и можно ожидать, что на азербайджанском рынке она появится скоро, считает старший вице-президент Visa.

Таким образом, по ее словам, бесконтактные технологии на пластике в ближайшие пять лет останутся важной частью азербайджанского рынка платежных карт. По итогам прошлого года 9% находящихся в обращении карт были бесконтактными.

Илаха Мамедли