До июня в Азербайджане выдадут компенсации по проблемным кредитам

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Порядок выплаты компенсаций физическим лицам в Азербайджане утвердят до 15 марта, после чего в течение месяца (до 15 апреля) будет подготовлен список граждан, подпадающих под действие указа президента.

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

По его словам, подлежащая выплате сумма компенсации будет опубликована на сайте Палаты надзора за финансовыми рынками: "Каждый гражданин сможет узнать сумму компенсации, введя код FIN удостоверения личности. Все получат компенсации до конца мая. Но граждане не должны прекращать выплаты в банки. Этот указ не означает, что выплаты должны быть остановлены", - сказал Вусал Гасымлы.