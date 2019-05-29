Вице-президент АБР: В Азербайджане наше внимание будет сосредоточено на областях, где мы сможем обеспечить наибольшую ценность - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

На прошлой неделе вице-президент Азиатского банка развития (АБР) по финансам и риск-менеджменту Ингрид ван Вис совершила первый визит в Азербайджан.

Report представляет эксклюзивное интервью с Ингрид ван Висом

Какова цель вашего визита в Баку?

Главная цель моего визита - присоединиться к Азиатскому региональному форуму по управлению государственным долгом-2019, который АБР совместно с Министерством финансов Азербайджана провел на прошлой неделе в Баку.

Форум был нацелен: (i) укрепить устойчивое управление государственным долгом в странах-членах АБР, (ii) содействовать наращиванию потенциала посредством обмена знаниями и (iii) содействовать налаживанию связей между управляющими государственным долгом в регионе. Форум стал ежегодным мероприятием, которое предоставляет правительственным партнерам возможность обменяться опытом и обсудить события, связанные с управлением государственным долгом. Учитывая важную роль управления госдолгом, это является ключевой областью, в которой АБР может оказать помощь странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Я рада отметить, что более 130 участников из 36 членов АБР из Азиатско-Тихоокеанского региона приняли участие в Форуме этого года.

Насколько оправдались ваши ожидания от встреч с членами правительства и представителями частного сектора?

Одним из операционных приоритетов Стратегии АБР-2030 (наша долгосрочная корпоративная стратегия) является расширение нашей деятельности с частным сектором. Ожидается, что к 2024 году деятельность АБР в частном секторе достигнет одной трети ежегодных инвестиций Азиатского банка с точки зрения количества сделок. Учитывая это и высокий спрос со стороны заинтересованных сторон в Азербайджане, новая предлагаемая Стратегия партнерства с Азербайджаном на 2019–2023 годы предусматривает расширение операций АБР в частном секторе страны.

Как вице-президент, отвечающий за управление финансами и рисками, я пользуясь возможностью намерена посетить страны-члены АБР, чтобы получить непосредственное понимание экосистемы для инвестиций в бизнес и частный сектор. В связи с этим мой визит в Азербайджан особенно уместен, учитывая начало нового пятилетнего цикла партнерства со страной.

Как вы оцениваете ситуацию с управлением государственным долгом в Азербайджане?

АБР приветствовал утверждение Стратегии управления госдолгом (DMS) в августе 2018 года. В настоящее время продолжается проект технической помощи поддержке правительства в реализации DMS.

DMS направлена на обеспечение устойчивого и надежного управления государственным долгом, а также на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости страны. Стратегия предусматривает: (i) снижение затрат и лучшее управление рисками; (ii) установление необходимых лимитов, предельных уровней, ограничений и количественных целевых показателей для заимствований в иностранной валюте и с плавающей ставкой в целях сведения к минимуму высоких в настоящее время рисков, а также для выдачи кредитов и предоставления госгарантий государственным предприятиям и финансовым учреждениям; и (iii) совершенствование механизмов надзора. Одной из ключевых целей DMS является развитие внутреннего рынка долговых ценных бумаг (и более высокая зависимость от мобилизации внутренних ресурсов в местной валюте). Мы рассматриваем это как предварительное условие для развития финансового посредничества и доступа к финансированию в местной валюте в Азербайджане. АБР намерен поддержать данную цель правительства.

Скажется ли стратегия управления госдолгом на сотрудничестве с АБР? В каких направлениях возможно будет наладить сотрудничество?

Стратегия АБР до 2030 года поощряет более широкое взаимодействие со странами с доходами выше среднего (UMICs), такими как Азербайджан, не только посредством кредитования государственного сектора.

Наше внимание будет сосредоточено на областях, где мы сможем обеспечить наибольшую ценность. Мы также стремимся расширить нашу работу с частным сектором; обеспечить финансирование в местной валюте путем использования внутреннего рынка капитала; развернуть новые условия для кредитования, такие как финансирование готовности проектов для разработки государственных инвестиционных проектов; и поддержать подготовку приемлемых для бюджета и финансово устойчивых проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Какой прогресс имеется в реализации планов Азиатского банка развития по выпуску облигаций в национальной валюте Азербайджана?

В настоящее время АБР тесно сотрудничает с членами правительства, Палатой по надзору за финансовыми рынками, Бакинской фондовой биржей и потенциальными инвесторами в рамках первого выпуска облигаций в азербайджанских манатах.

Развитие рынка облигаций в местной валюте является переломным моментом для роста в развивающихся странах и помогает защитить заемщиков от валютного риска. АБР уже выпустил облигации в местной валюте - в индонезийских рупиях, казахстанских тенге и филиппинских песо. Мы надеемся, что со временем АБР сможет выпустить облигации, деноминированные в манатах.

Рассматривает ли Азиатский банк развития какие-либо новые сделки с частным сектором Азербайджана?

Наша работа с частным сектором в Азербайджане активизировалась в прошлом году после усилий правительства по обеспечению макроэкономической стабилизации и проведению структурных реформ.

Я упомянула о нашей подготовительной работе по выпуску облигаций АБР в местной валюте. Мы намерены использовать полученные средства от размещения облигаций для финансирования потребностей компаний частного сектора. Но наша текущая деятельность намного шире, включая продвижение ГЧП, торговое финансирование, агробизнес, туризм, возобновляемые источники энергии.

Мы приветствуем внимание, уделяемое правительством страны ГЧП, и, насколько мне известно, оно разработало концептуальный документ, в котором содержится всеобъемлющее видение и принцип политики по ГЧП.

АБР совместно с правительством работает над созданием центра развития ГЧП, а также поддерживает подготовительные работы по проекту ГЧП и консультации по сделкам.

У АБР есть Программа содействия торговле (TFP) для поддержки экспортных и импортных операций. TFP приносит много преимуществ не только банкам и их клиентам, но и экономике страны. Некоторые из местных банков выразили заинтересованность в участии в этой программе, и мы рассматриваем их запросы. Чтобы устранить финансовые пробелы и пробелы в краткосрочном финансировании, АБР стремится поддерживать микро-, малый и средний бизнес (особенно те, которые вовлечены в нециклические сектора, такие как производство и переработка продуктов питания) через приемлемых финансовых посредников, включая небанковские финансовые организации.

Илаха Мамедли