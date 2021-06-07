Дмитрий Панкин: Новая стратегия ЧБТР будет с акцентом на "зеленую" энергетику

Основная изюминка новой стратегии — в уходе от традиционной модели работы международного банка развития

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) подготовил новую стратегию и уже предложил ее на рассмотрение акционеров банка. У

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщил глава ЧБТР Дмитрий Панкин в интервью ТАСС.

"Уже в этом месяце будем выносить ее на совет банка для утверждения", - сказал Д.Панкин.

По его словам, основная изюминка новой стратегии — в уходе от традиционной модели работы международного банка развития: "Традиционная модель состоит в том, чтобы найти проект, прокредитовать его и держать на балансе до тех пор, пока кредит не будет погашен.

Сейчас доступность денег значительно увеличилась со снижением процентных ставок. То есть найти длинные и дешевые деньги не проблема. При этом усиливается значимость этапа подготовки проекта.

Оценить все риски, грамотно структурировать проект, правильно подобрать всех консультантов, выбрать наиболее подходящие страховые схемы, провести экспертизу всех возможных рисков, выбрать юридическую схему работы с проектом. Вот это самое важное сейчас. Идея состоит в том, чтобы запускать проекты, а дальше не держать их у себя на балансе, а продавать их. При ограниченном росте капитала банка должна увеличиваться его активность, рост новых проектов должен идти за счет продажи. Также важным моментом новой стратегии является акцент на "зеленую" энергетику".

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, России и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

Напомним, что в настоящее время портфель подписанных соглашений по 39 проектам в Азербайджане составляет порядка 474,8 миллиона ​​евро, 34,83% которых направлены в энергетический сектор.