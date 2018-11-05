Дмитрий Медведев: Протекционизм и ограничения - реальность современной мировой экономики

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на открытии первого Китайского международного импортного ЭКСПО.

По его словам, на данную ситуацию "нельзя закрывать глаза".

"Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза", — заявил Медведев.

Также Медведев подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции.