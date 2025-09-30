Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Domino Ventures: Для стартапов Южного Кавказа и ЦА нужны новые возможности привлечения глобальных фондов

    30 сентября, 2025
    Domino Ventures: Для стартапов Южного Кавказа и ЦА нужны новые возможности привлечения глобальных фондов

    Региону Южного Кавказа и Центральной Азии для повышения инвестиционной привлекательности необходимы более широкие возможности привлечения глобальных венчурных фондов к финансированию стартапов на ранней стадии.

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер Domino Ventures Ягиз Карадениз в ходе панельной дискуссии "Расширение за пределы Центральной Евразии" в рамках Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

    "Возможностей напрямую инвестировать 1, 2 или 5 миллионов (валюта не указана - ред.) в развитие стартапов очень мало. Если бы у нас был такой капитал, мы могли бы поддержать один-два проекта, а не распределять средства сразу на десять. Не каждый стартап показывает результат, поэтому мы ориентируемся на более позднюю стадию инвестиций и вкладываем в проекты, уже доказавшие успех. Однако дальше возникает разрыв, и именно поэтому выход на глобальный рынок так важен. Крупные венчурные фонды инвестируют большими суммами - 3, 5 или 10 миллионов - и в первую очередь оценивают клиентскую базу. Они оценивают ее напрямую. С моей точки зрения, если вы не работаете в FinTech, не занимаетесь локальной доставкой или операционным бизнесом, а представляете цифровую компанию, то при доле локального рынка в доходах более 60–70% такие инвесторы просто не будут вами интересоваться", - заявил Карадениз.

