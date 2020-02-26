Для финансовых расчетов ЕС с Ираном заработал механизм INSTEX

Механизм Евросоюза по финансовым расчетам INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"), созданный для обеспечения банковских операций с Ираном в условиях санкций США заработал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе на уровне политических директоров.

"Мы предложили коллегам заняться предметным укреплением специального платежного механизма INSTEX, который наконец-то, судя по всему, заработал и в рамках которого готовится обслуживание нескольких сделок", - сказал C. Рябков.

По его словам, Россия поддерживает расширение списка товаров, которые обслуживаются механизмом INSTEX. "Мы, как и раньше, выступаем в пользу того, чтобы INSTEX не ограничивался только тем кругом товаров, той номенклатурой, которая и так выведена из-под американских санкций, а обслуживал бы сделки в том числе с иранской нефтью", - добавил замглавы МИД РФ.