Для получения кредита не надо заново открывать космос!

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Получение кредита отнимает много времени? Требуется много документов? Высокие проценты и комиссии? В ОАО "АтаБанк" вы не встретите этих проблем.

ОАО "АтаБанк" предлагает Экспресс-кредит с минимальным количеством документов и максимально выгодными условиями. Сейчас, предоставив только справку с места работы, можно получить кредит до 5000 манатов. Пенсионеры также могут получить Экспресс-кредит, предъявив выписку со своего счета.

Напоминаем, что у ОАО "АтаБанк" есть и другие выгодные кредитные продукты, такие как "Классический", "Ломбард" и Автокредит. Также считаем важным отметить, что кредитными картами ОАО "АтаБанк" можно расплачиваться по всему миру.

Функционирующее с 1993-го года ОАО "АтаБанк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31-го филиала и отделения в Баку и регионах республики.