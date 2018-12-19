Председатель правления банка ВТБ Азербайджан: Для перехода на расчеты в национальной валюте необходимо время - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ ВТБ (Азербайджан) проводит активную работу, способствующую реализации государственной задачи, – переходу на расчеты в национальных валютах между Россией и Азербайджаном.

О спросе на российский рубль, цифровизации и переходе на национальную валюту нам рассказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

- Как вы относитесь к призывам о переводе расчетов в национальные валюты между Азербайджаном и Россией? Как банкир, считаете ли вы это возможным?

- В товарообороте между Азербайджаном и Россией доля национальных валют в расчетах, на мой взгляд, должна быть больше. В первую очередь, ввиду экономических причин – это позволит компаниям сократить издержки, связанные с расчетными и обменными операциями.

Система взаиморасчетов между странами складывалась на протяжении многих лет. Поэтому для того, чтобы изменить ее и перейти на национальные валюты, мы должны создавать определенные экономические стимулы, которые ускорят этот процесс. Для этого необходима детальная проработка проекта и, конечно же, время.

Мы, в свою очередь, создаем клиентам выгодные условия финансирования. К примеру, услуга международного факторинга при экспорте в Россию предусматривает финансирование именно в рублях. Мы ставим перед собой задачу увеличить долю национальных валют в международных расчетах между Азербайджаном и Россией. Уверен, что мы с ней справимся.

- Насколько востребован рубль в Азербайджане?

- Безусловно, российский рубль востребован, так как Россия входит в тройку основных торговых партнеров Азербайджана. К тому же, учитывая тренд по переходу на расчеты в национальных валютах, спрос на рубль растет.

В прошлом году объем товарооборота между нашими странами вырос на 30%. По итогам 2018 года рост прогнозируется на уровне 35-37%.

Кроме того, по-прежнему остаются актуальными не только экономические, но и гуманитарные связи между Азербайджаном и Россией. Можно привести ряд простых примеров: по интенсивности авиасообщений – в день производятся 10 авиарейсов Москва-Баку; ежедневная интенсивность денежных переводов также очень значительна. ВТБ стремится создать стимулы для своих клиентов, чтобы совершать операции в рублях им было выгодно, и предлагает очень привлекательные тарифы по таким сделкам. Мы один из немногих банков Азербайджана, в линейке которого есть вклады для населения в рублях, целенаправленно работаем над формированием выгодных курсов российской валюты. Поэтому могу сказать, что ВТБ является маркетмейкером в рублях и планирует им оставаться.

- В банковском секторе все являются сторонниками диджитализации, и в России это более заметно. Ожидаются ли новшества в этом направлении в банке ВТБ (Азербайджан)?

- ВТБ активно работает над расширением дистанционных каналов. Для этого мы постоянно совершенствуем наши технологии и внедряем новые. К примеру, в 2019 году мы планируем обновить автоматизированную банковскую систему, усовершенствовать функциональность интернет и мобильных сервисов.

Банковский бизнес меняется по форме, но сама природа финансовых услуг остается прежней. Сейчас стали доступнее различные дистанционные формы обслуживания. К примеру, бронирование туристических путевок, оплата гостиниц, покупка товаров в интернете – все подобные "бытовые" операции реализуются при участии банка. Многие этого не замечают или просто не задумываются.

Группа ВТБ обладает большим опытом в реализации высокотехнологичных проектов, которые используются в мировой практике. Безусловно, постепенно выводим их и на рынок Азербайджана. Это не только повышает нашу конкурентоспособность, но и в целом делает азербайджанский финансовый рынок более прогрессивным, современным и выгодным для потребителя.

Кроме того, это также способствует реализации целого ряда государственных задач. Среди них – повышение прозрачности экономики, упрощение администрирования налогов, повышение собираемости налогов. Для этого государство создает различные экономические стимулы для перехода с наличных платежей на безналичные расчеты, при которых банк выступает одним из основных звеньев.