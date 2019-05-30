В РФ предложили уравнять налоги для россиян и иностранцев

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

«У нас есть разные ставки налогообложения доходов — для россиян и для иностранцев — 13% и 30%. Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются, — будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную (ставке) для россиян», — сказал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев неоднократно говорил о том, что правительство не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Минфин и его глава ранее называли НДФЛ одним из самых собираемых и стабильных налогов.