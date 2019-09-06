В МВФ отменили возрастное ограничение для должности директора-распорядителя

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Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) отменил возрастное ограничение для должности директора-распорядителя МВФ.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Фонда, с такой инициативой выступил Исполнительный совет МВФ.

"Для принятия этого предложения требовалось простое большинство поданных голосов при участии в голосовании большинства управляющих, обладающих двумя третями от общего числа голосов. Голосование проводилось с 21 августа по 4 сентября.

С 1951 года регламент МВФ не допускал назначения на должность директора-распорядителя кандидатов в возрасте 65 лет и старше, а также запрещал директорам-распорядителям оставаться на этом посту после того, как им исполнится 70 лет. Принятая Советом управляющих поправка к регламенту, которая вступает в действие немедленно, приводит условия назначения директора-распорядителя в соответствие с не предусматривающими возрастных ограничений условиями назначения членов Исполнительного совета МВФ, председателем которого является директор-распорядитель, а также президента Группы организаций Всемирного банка.

Исполнительный совет МВФ в настоящее время проводит отбор преемника уходящего в отставку директора-распорядителя Кристин Лагард, которая оставит этот пост 12 сентября.

"Срок выдвижения кандидатов на эту должность истекает 6 сентября 2019 года, и мы намерены завершить процесс отбора к 4 октября", - говорится в сообщении МВФ.