Дивиденды от предприятий с госдолей в Азербайджане сократятся

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Поступления в государственный бюджет на 2018 год от дивидендов, выплачиваемых предприятиями с государственным участием, предусмотрены в объеме 3,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроекты государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

По информации Счетной палаты, предприятия, в которых государство владеет долей акций, в первом полугодии 2017 года выплатили в госбюджет дивиденды в объеме 500 тыс. манатов, то есть 8,4% годового прогноза. Эта сумма поступила от ОАО Azerlotereya в результате распределения прибыли по итогам 2016 года и равна показателю соответствующего периода 2016 года. Другие организации дивиденды не выплачивали.

Следует отметить, что дивиденды, полученные от предприятий с государственным участием, состоят из поступлений от дивидендов государственных финансовых и нефинансовых организаций. В 2017 году поступления по этой линии утверждены в объеме 5,95 млн манатов, из которых 150 тыс. манатов приходится на ЗАО "Аграркредит", 4,118 млн манатов – ОАО Azer-Turk Bank, 1,682 млн манатов – ОАО Azerlotereya.