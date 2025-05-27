Дивидендные выплаты госпредприятий Азербайджана превысили прогноз на 3,5%

Дивидендные выплаты госпредприятий Азербайджана превысили прогноз на 3,5%

В 2024 году дивидендные выплаты государственных предприятий Азербайджана превысили прогноз на 3,5% и составили 577,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Счетной палаты по исполнению госбюджета за 2024 год.

Согласно документу, в прошлом году в госбюджете поступления дивидендов от предприятий с госдолей прогнозировались на уровне 558,2 млн манатов. Из них 150 млн манатов ожидались от ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), 0,2 млн манатов - от небанковской кредитной организации ЗАО "Аграркредит", а 408 млн манатов - от государственных нефинансовых организаций.

По итогам отчетного года МБА выплатил в бюджет дивиденды на сумму 169,4 млн манатов, что на 19,4 млн манатов или 12,9% больше прогноза. "Аграркредит" перечислил 0,5 млн манатов - в 2,3 раза больше плана. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выплатила 407,9 млн манатов (соответствует прогнозу).

Примечательно, что ОАО "Азер-Тюрк Банк", находящееся под управлением Азербайджанского инвестиционного холдинга, несмотря на чистую прибыль в 15,7 млн манатов за 2023 год, в 2024 году не выплачивало дивидендов в госбюджет.

Счетная палата отмечает, что хотя госкомпании выплатили дивидендов сверх прогноза, анализ ведомства показывает наличие дополнительного потенциала в этой сфере.