Директор FINCA Azerbaijan: Мы хотим вновь занять достойное место на финансовом рынке

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Небанковская кредитная организация FINCA Azerbaijan преодолела все трудности, возникшие после девальвации маната и вновь нацелена на развитие".

Как сообщает Report, об этом заявил директор НКО Тимоти Таррант.

По его словам, последние 3 года финансовое учреждение посвятило управлению кредитным портфелем и повышению эффективности операций.

"В итоге мы завершили 2017 год с прибылью и ожидаем лучших финансовых результатов в 2018 году. FINCA Azerbaijan преодолел трудности, вызванные девальвацией, и в этом году увеличил уставный капитал. В следующем году планируется привлечь дополнительный капитал у акционеров, что будет способствовать дальнейшему расширению финансовых услуг, оказываемых НКО малым предпринимателям в регионах. FINCA Azerbaijan планирует открыть новые филиалы в первом квартале 2019 года и намерена вновь занять достойное место на финансовом рынке путем расширения своей деятельности", - сказал Т. Таррант.

Директор добавил, что в последние годы FINCA использует новые финтехнологии в целях повышения уровня обслуживания клиентов и сокращения операционных затрат.