Директор департамента Bank Technique подал в отставку

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Генеральный директор ОАО Bank Technique, директор департамента развития бизнеса Камран Ахундов подал в отставку по собственному желанию. Об этом Report сообщили в отделе PR и маркетинга банка.

Как сообщили в банке, К.Ахундов подал в отставку сегодня и пока на его место никого не назначили.

Отметим, что К.Ахундов в 2005-2012 гг. работал на должности специалиста служебного отдела Международного банка Азербайджана, и поднялся по служебной лестнице до заместителя руководителя департамента розничного бизнеса. С июня 2012 года до сегодняшнего дня он работал в Bank Technique и занимал должности генерального директора, директора департамента.