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    Директор департамента AFB Bank покинул пост

    На его место пока нет назначения

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Директор кредитного департамента ОАО AFB Bank покинул пост. 

    Как сообщает Report, речь идет о Яшаре Исмаилове.

    На его место пока нет назначения.

    Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70 393 455 манатов. Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглу Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding, в которое входит банк), Гасан Акбар оглу Абдуллаев (0,18%). 

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