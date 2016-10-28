Директор департамента AFB Bank покинул пост

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Директор кредитного департамента ОАО AFB Bank покинул пост.

Как сообщает Report, речь идет о Яшаре Исмаилове.

На его место пока нет назначения.

Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70 393 455 манатов. Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглу Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding, в которое входит банк), Гасан Акбар оглу Абдуллаев (0,18%).