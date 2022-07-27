Директор Credit Suisse покинет свой пост

Главный исполнительный директор швейцарского банка Credit Suisse Томас Готтштайн уходит в отставку.

Главный исполнительный директор швейцарского банка Credit Suisse Томас Готтштайн уходит в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, об уходе Готтштайна, занимающего свой пост с начала пандемии коронавируса, может быть объявлено уже в среду одновременно с публикацией квартальной финансовой отчетности банка. Как отмечает издание, в совете директоров разочарованы отсутствием прогресса в реструктуризации кредитной организации. Кроме того, свою должность может оставить глава инвестиционного отдела Кристиан Майсснер.

Информации о сроках фактического ухода Готтштайна в отставку и его возможном преемнике пока не приводится.