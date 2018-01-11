Директор АБР по Азербайджану стал гостем информационного агентства Report

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня директор Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану Нариман Маннапбеков и экспертная группа банка побывала в информационном агентстве Report.

Гости встретились с главным редактором агентства и сотрудниками отдела экономики.

Главный редактор Мурад Алиев проинформировал о деятельности Report и отметил, что агентство заинтересовано в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, в том числе с АБР.

Директор АБР по Азербайджану Н.Маннапбеков отметил, что банк поддерживает развитие различных отраслей экономики Азербайджана. Он также подчеркнул, что АБР заинтересован в сотрудничестве с Report и надеется, что это сотрудничество будет продолжительным.