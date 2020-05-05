Зияд Самедзаде: Деятельность Фонда поддержки борьбы с COVID-19 прозрачна

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Расходование средств, собранных Фондом поддержки борьбы с коронавирусом, будет строго контролироваться.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству и член Совета общественного надзора фонда Зияд Самедзаде на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Фонд оказал поддержку более 11 тыс. человек, собрано более 113 млн манатов. Его деятельность достаточно прозрачна. Создание Совета общественного надзора очень важно", - отметил он.

Зияд Самедзаде также добавил, что проводятся оценки в связи с расходами: "Будут уделено внимание слабо развитым сферам система здравоохранения".

Член Совета общественного надзора Фархад Бадалбейли отметил, что в структуре расходов основное место займут такие вопросы, как решение социальных проблем, социальная защита членов семей врачей: "Я бы также добавил в этот список наших солдат и членов их семей. Также должен проводиться мониторинг социальных проблем. Всего было определено 8 направлений расходов".