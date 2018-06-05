Деятельностью ПНФР недоволен 31 процент европейских компаний в Азербайджане

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Более 100 компаний Европейского Союза (ЕС), действующих в Азербайджане, считают деятельность Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) неэффективной.
Как сообщает Report, это стало известно по итогам опроса, проведенного при поддержке Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK) и представительства ЕС в Азербайджане. Опрос проводился среди примерно 400 компаний 27 стран ЕС.
По результатам опроса, 31% респондентов считают деятельность ПНФР неэффективной, 82% высоко оценивают деятельность портала ASAN Viza.
В то же время 50% участников опроса ожидают улучшения своих экономических перспектив, а 53% планируют расширить бизнес-деятельность. Кроме того, 35% респондентов планируют увеличить число сотрудников, 36% хотят повысить капитальные затраты. 48% респондентов считают, что их доходы будут расти.
Компании ЕС предлагают также реформы в ряде ключевых областей: "20% желают видеть реформы в налоговой, 17% - в таможенной системе, 12% - в правовой системе и системе образования".
Tural İbadlıАвтор новости