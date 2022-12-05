Девятый пакет санкций в отношении РФ страны ЕС могут принять 12 декабря

Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый пакет санкций в отношении России, который МИД стран-членов ЕС могут утвердить уже через неделю, 12 декабря.

Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый пакет санкций в отношении России, который МИД стран-членов ЕС могут утвердить уже через неделю, 12 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила "Радио Свобода".

Сообщается, что ЕК уже проинформировала страны Евросоюза о девятом пакете санкций. Он охватит банковскую сферу, СМИ и технологии, в целом около 180 российских компаний.

Некоторые государства-члены ЕС ранее выражали недовольство тем, что ЕК откладывает дальнейшие предложения по ограничениям против России - последний пакет санкций был принят 2 месяца назад. Польша и страны Балтии, которые прислали свои проекты ограничений в Комиссию несколько недель назад, призвали ускорить работу над следующим пакетом.

Среди их предложений есть в частности запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, запрет на экспорт всех беспилотников включая гражданские и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из РФ и продажа недвижимости россиянам.