О нас

Девятый пакет санкций в отношении РФ страны ЕС могут принять 12 декабря

Девятый пакет санкций в отношении РФ страны ЕС могут принять 12 декабря Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый пакет санкций в отношении России, который МИД стран-членов ЕС могут утвердить уже через неделю, 12 декабря.
Финансы
5 декабря 2022 г. 09:58
Девятый пакет санкций в отношении РФ страны ЕС могут принять 12 декабря

Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый пакет санкций в отношении России, который МИД стран-членов ЕС могут утвердить уже через неделю, 12 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила "Радио Свобода".

Сообщается, что ЕК уже проинформировала страны Евросоюза о девятом пакете санкций. Он охватит банковскую сферу, СМИ и технологии, в целом около 180 российских компаний.

Некоторые государства-члены ЕС ранее выражали недовольство тем, что ЕК откладывает дальнейшие предложения по ограничениям против России - последний пакет санкций был принят 2 месяца назад. Польша и страны Балтии, которые прислали свои проекты ограничений в Комиссию несколько недель назад, призвали ускорить работу над следующим пакетом.

Среди их предложений есть в частности запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики, в технологическом секторе, запрет на экспорт всех беспилотников включая гражданские и сокращение услуг. В список также вошли запрет на ввоз бриллиантов из РФ и продажа недвижимости россиянам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi