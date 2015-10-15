​Девальвация обесценила заработанное за 10 лет российскими гражданами

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Из-за девальвации рубля благосостояние российских семей в долларовом выражении за год рухнуло на 40% и вернулось на уровень 2005 года. Как сообщает Report со ссылкой на швейцарский банк Credit Suisse, за последний год благосостояние россиян в долларовом выражении из-за девальвации рубля резко снизилось с 19 590 до 11 726 долларов. В опубликованном банком 13 октября ежегодном докладе Global Wealth Report говорится, что совокупное благосостояние жителей России с середины 2014 года снизилось с 2,2 трлн. до 1,3 трлн. долларов.

Под благосостоянием аналитики Credit Suisse понимают совокупность финансовых и нефинансовых активов за вычетом долгов. По расчетам банка, у каждого россиянина в среднем 11 300 нефинансовых активов, 2490 финансовых активов и около 2000 долга. С 2014 года доля долгов в активах населения в среднем выросла с 12% до 15%. Банк отмечает, что если в рублевом выражении с 2007 года благосостояние выросло на 13%, то в долларовом — снизилось на 50%.

Credit Suisse отмечает, что снижение благосостояния россиян соответствует мировой тенденции. Из-за укрепления доллара уровень глобального благосостояния за год снизился на 13 трлн. долларов.