​Девальвация в Азербайджане нанесла ущерб банковскому сектору в размере 1 млрд. манатов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В банковском секторе Азербайджана уровень погашения клиентами долларовых кредитов составляет 70%.

Как передает Report, об этом сообщил директор Азербайджанского банковского учебного центра (АБУЦ) Джаваншир Абдуллаев.

По его словам, в самом лучшем случае уровень возврата кредитов равен 50%.

"В банковском секторе Азербайджана маржа составляет 4,5%. Существует ошибочное мнение, что банки обдирают население, получая 18%-ный доход по кредитам. Население путает тот факт, что банки размещают средства под 12%, а выдают кредиты под 30%. Однако доход не составляет 18%. Ввиду ограниченности инвестиционных возможностей на отечественном рынке, банки не могут объективно оценить стоимость привлеченных средств, к примеру, посредством облигаций или др. альтернативных инструментов. Поэтому банки не получают прибыль в период от размещения вкладов до выдачи данных средств в качестве кредитов", - отметил глава АБУЦ.

Директор центра отметил, что 3-5% денежных средств европейских банков размещено в кассе, 30-35% - в облигациях, еще 30-35% - в кредитах, остальные 30-35% - в других финансовых инструментах. В Азербайджане же 20-25% ресурсов банков размещено в кассе, 75-80% - в кредитах.

"В настоящее время долларизация азербайджанского рынка на уровне 80%, т.е. Центробанк способен обеспечить лишь 20% денежной массы в обращении. В России этот показатель равен 40%. В Азербайджане 94% финансового сектора приходится на долю банковской системы. Необходимо обеспечить прозрачность для развития в стране рынка капитала", - отметил Дж.Абдуллаев.

Глава АБУЦ объяснил относительное укрепление в последнее время национальной валюты сокращением находящейся в обращении манатной массы: "В то же время на это влияет сокращение спроса на импорт товаров. Наибольшие доходы банковский сектор Азербайджана получил в 2014 году, когда банки заработали 250 млн. манатов. Однако убытки банков после двух девальваций составили 1 млрд. манатов".