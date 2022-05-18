О нас

Deutsche Bank закрыл счета крупных российских банков

Deutsche Bank закрыл счета крупных российских банков Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank в апреле закрыл корреспондентские счета крупных российских банков.
Финансы
18 мая 2022 г. 11:30
Deutsche Bank закрыл счета крупных российских банков

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank в апреле закрыл корреспондентские счета крупных российских банков.

Как передает Report, об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на источники в финансовом рынке.

По данным издания, Deutsche Bank в середине марта 2022 года уведомил банки о закрытии счетов 8 апреля. Собеседник РБК уточнил, что в итоге счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение немецкого банка коснулось многих крупных российских кредитных организаций, уточнил источник.

По словам второго собеседника издания, Deutsche Bank в марте закрыл счета ряда не подпавших под санкции российских банков. При этом у немецкого банка остались корреспондентские счета в некоторых небольших кредитных организациях. В случае роста числа операций Deutsche Bank закрывает счет, добавил источник.

РБК направил запрос в Deutsche Bank и другие крупные банки Европы. Так, финский Nordea Bank объяснил прекращение обработки платежей в Россию и из России действующим режимом санкций. В нидерландской банковской группе ING сообщили изданию, что следят за ситуацией для адаптации своих решений.

В марте 2022 года Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о сворачивании оставшегося бизнеса на территории России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Deutsche Bank closes correspondent accounts of major Russian banks 
Версия на азербайджанском языке “Deutsche Bank” Rusiyanın iri banklarının hesablarını bağlayıb

Экслюзивные новости

Состоится ли референдум на оккупированных территориях Украины?
Состоится ли "референдум" на оккупированных территориях Украины?
17 мая 2022 г. 18:14
В 37 школах Баку назначены новые директора
В 37 школах Баку назначены новые директора
17 мая 2022 г. 17:41
Рахид Алекберли: Строительство умного села и умного города создает основу для формирования кибер-среды
ФотоРахид Алекберли: Строительство "умного села" и "умного города" создает основу для формирования кибер-среды
17 мая 2022 г. 15:32
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
17 мая 2022 г. 14:30
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
16 мая 2022 г. 18:25
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
16 мая 2022 г. 12:44
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
16 мая 2022 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi