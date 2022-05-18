Deutsche Bank закрыл счета крупных российских банков

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank в апреле закрыл корреспондентские счета крупных российских банков.

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank в апреле закрыл корреспондентские счета крупных российских банков.

Как передает Report, об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на источники в финансовом рынке.

По данным издания, Deutsche Bank в середине марта 2022 года уведомил банки о закрытии счетов 8 апреля. Собеседник РБК уточнил, что в итоге счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Решение немецкого банка коснулось многих крупных российских кредитных организаций, уточнил источник.

По словам второго собеседника издания, Deutsche Bank в марте закрыл счета ряда не подпавших под санкции российских банков. При этом у немецкого банка остались корреспондентские счета в некоторых небольших кредитных организациях. В случае роста числа операций Deutsche Bank закрывает счет, добавил источник.

РБК направил запрос в Deutsche Bank и другие крупные банки Европы. Так, финский Nordea Bank объяснил прекращение обработки платежей в Россию и из России действующим режимом санкций. В нидерландской банковской группе ING сообщили изданию, что следят за ситуацией для адаптации своих решений.

В марте 2022 года Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о сворачивании оставшегося бизнеса на территории России.