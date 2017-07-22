Deutsche Bank вновь оштрафован

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Немецкий Deutsche Bank и американский JP Morgan Chase согласились выплатить властям 148 млн долларов для того, чтобы завершить в их отношении антимонопольное разбирательство по вопросу манипулирования ставками Libor и Euroyen Tibor.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

DB заплатит властям США 77 млн долларов, а JP Morgan - 71 млн долларов. Ранее, в 2016 году, аналогичные штрафы заплатили Citigroup (25 млн долларов) и HSBC (35 млн долларов).

Отметим, что Libor (London Interbank Offered Rate) и Tibor (Tokyo Interbank Offered Rate) - ставки, действующие на межбанковском рынке, которые часто используются для установления ставок по другим кредитам. Инвесторы Deutsche Bank и JP Morgan Chase подали множество исков в суды, обвиняя банки в манипуляциях со ставками накануне кризиса 2007-2009 гг.

Напомним, что часть инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) передана в управление Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH, дочерней компании Deutsche Bank.