Deutsche Bank: Вероятность выхода Италии из ЕС повышается

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Доходности десятилетних облигаций итальянского правительства превысили отметку 2,1% и демонстрируют практически вертикальный рост. Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, это связано с приближением референдума по изменению конституции Италии, которое ожидается 4 декабря. Это голосование уже назвали голосованием за Italeave.

В Deutsche Bank оценивают вероятность отказа от конституционной реформы в 60%. Давление все нарастает, растет популярность евроскептиков. В случае если народ проголосует против, премьер страны Маттео Ренци обещал уйти в отставку.

Напомним, что намеченная реформа касается прежде всего изменения роли и функций сената. Число сенаторов планируется существенно сократить. Против проведения реформы выступает оппозиция, а также главы регионов, утверждающих, что Рим стремится лишить их власти.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что евро сохранит слабые позиции на глобальном валютном рынке до 4 декабря. Если Италия выступит против реформ Евросоюза (ЕС), не исключено, что схожие проблемы возникнут и в других странах. Это может спровоцировать приближение курса к уровню 1,0450 USD/EUR. Решение о повышении учетной ставки на декабрьском заседании ФРС также приведет к ослаблению евро и укреплению доллара.