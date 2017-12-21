Deutsche Bank: В 2018 году курс может подняться до 1,20 EUR/USD

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Несмотря на большой рост евро в этом году, в 2018 году курс может подняться еще выше, до целевой отметки 1,20 EUR/USD.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом пишут аналитики Deutsche Bank.

"EUR/USD уже торгуется выше нашего целевого показателя на конец года в 1,17 и может подняться еще выше. Немецкая политическая неопределенность может обернуться в итоге положительной новостью, если появится Большая коалиция. Импульс роста валюты очень силен. 14% в этом году - это больше, чем в 2014 году, но это не экстремальный и менее выраженный рост, если смотреть на основе индекса взвешенной торговли (+ 9%). Мы нацелились на 1,20 на конец 2018 года, но EUR/USD, скорее всего, превысит этот уровень, чем наоборот", - отметили аналитики.

"Валюта только приближается к своей справедливой стоимости. Глобальные игроки с реальными деньгами все еще имеют структурно низкий вес евро в своем портфеле, порождая спрос на активы в единой валюте. Пока мало признаков того, что сильный евро негативно влияет на экономический рост в регионе. Первое повышение ставки ЕЦБ состоится еще не скоро - в 2020 году, и переоценка этих сроков рынком с приближением даты первого подъема ставки была бы более оптимистичным сигналом для евро, чем сужение QE", - сообщили эксперты.