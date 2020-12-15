Deutsche Bank стал последним крупным банком, покидающим Уолл-стрит

За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers

В третьем квартале 2021 года Уолл-стрит окончательно лишится статуса финансового центра Нью-Йорка. Именно тогда отсюда уедет последний крупный банк — Deutsche Bank.

Как передает Report, об этом в интервью Financial Times рассказала глава американского подразделения банка Кристиана Райли.

За последние два десятка лет с Уолл-стрит съехали в числе прочих Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs и Lehman Brothers. Некоторые из них переехали в Мидтаун, куда в следующем году отправится и Deutsche Bank. Этот район дешевле, ближе к клиентам с частным капиталом и имеет лучшую транспортную доступность.

Руководство Deutsche Bank пошло на такой шаг в целях экономии средств — аренда офиса на Коламбус-серкл неподалеку от Центрального парка обойдется компании значительно дешевле. Правда, все нынешние сотрудники офиса на Уолл-стрит не смогут одновременно расположиться на новом месте. Сейчас в офисе компании в Нью-Йорке работают около 4,6 тыс. человек, а новый офис вмещает только 4,2 тыс. работников.

Руководство банка рассматривает два варианта: либо посменный выход сотрудников, либо, что более вероятно, часть будет переведена на удаленный режим работы. Впрочем, по словам госпожи Райли, в ближайшие годы численность сотрудников банка в Нью-Йорке заметно сократится. В ближайшие пять лет банк планирует перевести до половины своего нью-йоркского персонала в менее крупные и более дешевые города США.