Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии

В случае возникновения второй волны эпидемии коронавируса спрос на доллар может упасть, считает эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.

Как передает Report, в интервью CNBC он сказал, что доллар ослабнет по отношению к большинству валют.

По словам Гоэла, во время неопределенности инвесторы предпочитают американскую валюту. Этому свидетельствуют потоки в марте, когда коронавирус начал активно распространяться по всему миру. Инвесторы предпочли доллар валютам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Канады, США и Швейцарии. Однако сейчас «экстренный спрос на доллар уменьшается», считает аналитик.

Вместе с этим вызывает вопросы политика США по выходу из ограничений. По словам эксперта, Европа открывается быстрее.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель за время пандемии. Лидерами по суточному приросту стали Бразилия (55 тыс.), США (37 тыс.) и Индия (15 тыс.).