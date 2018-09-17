Deutsche Bank планирует вывести 450 млрд активов из Лондона в связи с Brexit

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Крупнейший банк Германии Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона во Франкфурт в связи с усилившимся давлением со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, ЕЦБ настаивает на том, что Deutsche Bank должен уменьшить свой капитал в Великобритании на 75%, чтобы его филиал в Лондоне соответствовал критериям, установленным для филиалов европейских банков, расположенных в третьих странах. Такой страной Великобритания станет после выхода из Европейского Союза в марте 2019 года. Как сообщается, активы Deutsche Bank в Лондоне составляют около €600 млрд.