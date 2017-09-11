Deutsche Bank: ФРС снизит учетную ставку до 0% через несколько месяцев

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) через несколько месяцев может рассмотреть вопрос снижения ставки до 0% и монетарной экспансии.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступили аналитики Deutsche Bank.

Сейчас учетная ставка в США равна 1,25%. Программа монетарной экспансии продлилась с декабря 2008 года по февраль 2014 года. В итоге ФРС скупил облигаций на сумму более 4,5 трлн долларов.

Угроза рецессии в США близка к максимальной за последние десять лет, полагают аналитики Deutsche Bank. В банке уверены, что американская экономика вошла в фазу спада еще до ураганов, а последствия Харви и Ирмы лишь ускорят развитие неблагоприятных процессов.

В банке отмечают, что уровень безработицы сейчас близок к показателю NAIRU, а базовая инфляция растет крайне медленно – именно эти два фактора указывают на высокий риск рецессии. "Между тем, количество рабочих часов растет, а цены на нефть также формируют позитивную динамику, что немного смягчает общую картину. С другой стороны, снижение показателей роста в сегменте коммерческого и промышленного кредитования (C&I) с 13% до 1.6% по состоянию на конец июля также указывает на приближение рецессии", - поясняют в банке.