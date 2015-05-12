​Deutsche Bank: Доллар вновь подорожает

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank отмечает, что после ослабления доллара США к другим ведущим валютам мира за последние месяцы начнется процесс его укрепления. Экономисты Deutsche Bank, в частности, касаясь курса евро/доллар, прогнозируют достижение этой пары паритета к концу года.

Как сообщает Report, на сегодняшний день курс евро/доллар равен 1,1160 USD/EUR. 4 мая 2014 года курс доллара к евро с отметки 1,3991 USD/EUR стал меняться в пользу валюты США и уже 16 марта текущего года находился на минимальной отметке 1,0456 USD/EUR. Затем доллар ослабел на 7%. В результате, евро укрепился по отношению к доллару и 7 мая курс составил 1,1392 USD/EUR.

Экономисты Deutsche Bank заявили, что в истории доллара из 10 самых важных корректировок только одна составила более 10%. Самая последняя 9%-ная корректировка может привести к окончанию периода ослабления доллара и началу процесса его укрепления.

Немецкие эксперты отмечают, что ожидания в связи с повышением учетной ставки в США также приведут к повышению спроса на доллары.