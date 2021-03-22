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Deutsche Bank дал прогноз по будущему криптовалют

Deutsche Bank дал прогноз по будущему криптовалют Правовое поле цифровых валют центральных банков и будущих проектов, таких как Libra и Diem от Facebook, до сих пор не определено
Финансы
22 марта 2021 г. 16:55
Deutsche Bank дал прогноз по будущему криптовалют

Deutsche Bank сомневается, что у криптовалют в обозримом будущем есть шансы стать широко распространённым средством платежа.

Как передает Report, об этом говорится в аналитической записке банка, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе… вероятно, что будет не много возможностей для использования криптовалют в качестве широко распространённого средства платежа. Правовое поле цифровых валют центральных банков и будущих проектов, таких как Libra и Diem от Facebook, до сих пор не определено", — сказано в документе.

Отдельно аналитики остановились на вопросе стоимости биткоина. Они верят, что он продолжит существовать, а его стоимость останется волатильной и будет зависеть от ожиданий тех, кто с ним работает.

"Иногда это называют "эффектом феи Динь-Динь" по имени персонажа из истории о Питере Пэне. Чем больше людей верят в конкретную идею, тем вероятнее, что это действительно произойдет", — поясняют авторы документа.

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