Deutsche Bank дал прогноз по будущему криптовалют

Правовое поле цифровых валют центральных банков и будущих проектов, таких как Libra и Diem от Facebook, до сих пор не определено

Deutsche Bank сомневается, что у криптовалют в обозримом будущем есть шансы стать широко распространённым средством платежа.

Как передает Report, об этом говорится в аналитической записке банка, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе… вероятно, что будет не много возможностей для использования криптовалют в качестве широко распространённого средства платежа. Правовое поле цифровых валют центральных банков и будущих проектов, таких как Libra и Diem от Facebook, до сих пор не определено", — сказано в документе.

Отдельно аналитики остановились на вопросе стоимости биткоина. Они верят, что он продолжит существовать, а его стоимость останется волатильной и будет зависеть от ожиданий тех, кто с ним работает.

"Иногда это называют "эффектом феи Динь-Динь" по имени персонажа из истории о Питере Пэне. Чем больше людей верят в конкретную идею, тем вероятнее, что это действительно произойдет", — поясняют авторы документа.