Держатели пластиковых карт азербайджанских банков не будут платить НДС за услуги такси за рубежом

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Держатели пластиковых карт азербайджанских банков не будут платить 18% НДС за услуги такси в зарубежных странах.

Как сообщает Report, платеж не облагается налогом в этом случае, поскольку средства с карточного счета списываются в иностранной валюте. Дополнительные 18% будут взиматься только с лиц, оплачивающих услуги такси в азербайджанских манатах в пределах страны.

Напомним, что с 1 декабря в Азербайджане будет применяться НДС в размере 18% при оплате услуг таких служб такси, как UBER, Taxify и пр. При этом НДС будет взиматься с платежей, произведенных исключительно посредством карт местных банков. Технически невозможно удерживать налог с карточного счета в иностранном банке.