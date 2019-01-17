Держатели облигаций SOCAR получили проценты в девятый раз

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня произведена девятая по счету выплата процентов по облигациям SOCAR.

Как сообщили Report в ООО SOCAR Capital, тем самым общая сумма доходов владельцев облигаций достигла 11,25 млн долларов.

По информации, до 2021 года, пока облигации будут находиться в обращении, будет осуществлено еще 11 выплат, по итогам которых владельцы получат дополнительно 13,750 млн долларов (в общей сложности 25 млн).

На счета владельцев перечислено по 12,5 доллара за каждую облигацию, что равно в общей сложности 1,250 млн долларов. Средства перечислены на счет Национального депозитарного центра (НДЦ) в Центробанке Азербайджана за неделю до выплаты.

Напомним, что годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов составляет 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.

Основными преимуществами этих облигаций являются гарантия их выкупа компанией, высокая ликвидность, удобство транзакций и предоставление процентных платежей по графику.

На данный момент на вторичном рынке общий объем операций по облигациям SOCAR превысил 170 млн долларов на Бакинской фондовой бирже (БФБ). Эти облигации являются наиболее торгуемыми ценными бумагами в бирже страны – в 2018 году состоялось свыше 800 сделок. В результате большого спроса рыночная цена облигаций SOCAR впервые увеличилась до 1 045 долларов 16 января.

Облигации SOCAR можно приобрести в центрах Службы ASAN №1 и 5. Доля облигаций на общем рынке облигаций страны в 2018 году составила 24%, а на рынке корпоративных облигаций – 87%.

Очередные выплаты состоятся 17 апреля.