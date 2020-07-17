Держатели облигаций SOCAR получили очередные проценты

Сегодня произведена 15-ая по счету выплата процентов по облигациям SOCAR

Сегодня произведена 15-ая по счету выплата процентов по облигациям SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, общая прибыль держателей облигаций в настоящее время составляет 18,750 млн долларов США.

Отмечено, что на счета держателей облигаций уже переведены 1,25 млн долларов США: "Объем операций на вторичном рынке по облигациям превысил 190 млн долларов, число заключенных сделок достигло 2 200. С момента выпуска облигации являются наиболее торгуемым корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже, объем операций РЕПО по ним превышает 36 млн долларов, что свидетельствует о большом спросе на облигации SOCAR".

Владельцы облигаций SOCAR могут получить краткосрочный кредит на выгодных условиях посредством операции REPO, а также привлечь манатный кредит с 15-16% процентной ставкой, заложив облигации в соответствующем банке. В этом случае держатели облигаций не теряют 5% своего дохода, а фактическая процентная ставка по их кредиту падает до 9-10%.

Следующая выплата процентов по облигациям SOCAR, которые можно приобрести через сервисные центры ASAN 1 и 5, состоится 17 октября 2020 года. Для получения дополнительной информации следует обращаться в службу поддержки инвесторов - * 19 99.