О нас

Депутат: Выделяемые Фонду страхования от безработицы средства меньше средств на его содержание

Депутат: Выделяемые Фонду страхования от безработицы средства меньше средств на его содержание Средства, выделяемые в Фонд страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения, в 4-5 раз меньше средств, выделяемых на его содержание.
Финансы
23 сентября 2022 г. 12:56
Депутат: Выделяемые Фонду страхования от безработицы средства меньше средств на его содержание

Средства, выделяемые в Фонд страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения, в 4-5 раз меньше средств, выделяемых на его содержание.

Как сообщает Report, об этом депутат Али Масимли заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Однако должно быть наоборот. Фонд должен быть нам благодарен за то, что мы каждый раз отмечаем недостаточность выделяемых средств”, - сказал он.

Напомним, что в этом году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы были утверждены на сумму 181,4 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əli Məsimli: “İşsizliyə görə vəsait İSF-nin saxlanılması üçün ayrılan vəsaitdən azdır”

Самое важное

В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
21 сентября 2022 г. 21:09
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
21 сентября 2022 г. 19:22
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
21 сентября 2022 г. 19:15
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
21 сентября 2022 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi