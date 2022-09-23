Депутат: Выделяемые Фонду страхования от безработицы средства меньше средств на его содержание

Средства, выделяемые в Фонд страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения, в 4-5 раз меньше средств, выделяемых на его содержание.

Средства, выделяемые в Фонд страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения, в 4-5 раз меньше средств, выделяемых на его содержание.

Как сообщает Report, об этом депутат Али Масимли заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Однако должно быть наоборот. Фонд должен быть нам благодарен за то, что мы каждый раз отмечаем недостаточность выделяемых средств”, - сказал он.

Напомним, что в этом году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы были утверждены на сумму 181,4 млн манатов.