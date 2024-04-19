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Депутат: Внедрение электронизации для устранения нарушений бюджетного законодательства нужно ускорить

Депутат: Внедрение электронизации для устранения нарушений бюджетного законодательства нужно ускорить Нарушение бюджетного законодательства и правил государственных закупок в Азербайджане обусловило необходимость более активной подготовки квалифицированных кадров в этой области и ускорение внедрения электронизации.
Финансы
19 апреля 2024 г. 13:16
Депутат: Внедрение электронизации для устранения нарушений бюджетного законодательства нужно ускорить

Нарушение бюджетного законодательства и правил государственных закупок в Азербайджане обусловило необходимость более активной подготовки квалифицированных кадров в этой области и ускорение внедрения электронизации.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на сегодняшнем заседании парламента во время обсуждения отчета Счетной палаты о деятельности в 2023 году.

Депутат отметил, что в отчете Счетной палаты указано, что из 31 аудита соответствия, проведенного в 2023 году, 27 выявили нарушения бюджетного законодательства и нарушения правил госзакупок.

По его словам, недавние изменения в законодательстве в этой сфере свидетельствуют о том, что создание механизмов контроля на основе инновационных решений является государственной политикой: “Наряду с этим, как указано в отчете, мы также считаем важным усиление внутреннего контроля в государственных органах, совершенствование процесса прогнозирования государственных средств, усиление процесса надлежащего оформления расходов. В то же время указанные в отчете недостатки, часто встречающиеся в государственных органах, еще раз стимулируют нас к совершенствованию законодательных актов, а правительство - к обновлению принятых им правил и нормативов”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Büdcə qanunvericiliyinin pozulmasına qarşı elektronlaşmanın tətbiqi sürətlənməlidir"

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