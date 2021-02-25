Депутат: В Карабахе есть хорошие возможности для микрофинансового сектора

"Пришло время микрофинансовому сектору сказать свое слово в экономике, которая будет построена в Карабахе"

"Президент Азербайджана предложил идею "умной деревни" и "умного города" на освобожденных от оккупации территориях. Естественно, для микрофинансовых организаций появились очень хорошие возможности".

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Махир Аббасзаде на 10-й Азербайджанской конференции по микрофинансированию на тему "Перспективы в эпоху постпандемии: шаги к цифровизации".

"Пришло время микрофинансовому сектору сказать свое слово в экономике, которая будет построена в Карабахе. Надо иметь в виду, что там все разрушено, не только экономика, в целом все должно быть восстановлено, в том числе должна быть проведена земельная реформа. Потому что в 1996 году, когда в нашей стране проводилась земельная реформа, эти территории оказались вне процесса, так как находились под оккупацией. В Карабахе мы должны проявить практическую деятельность, в том числе в связи с развитием и поддержкой малого предпринимательства. Это будет означать как поддержку переезжающих туда малых предпринимателей, так и решение вопроса интеграции экономики Карабаха в экономику страны".