Депутат: В ближайшие 10 лет экономика Азербайджана будет развиваться ускоренными темпами

Экономические результаты последних 10 лет свидетельствуют о том, что Азербайджану удалось сохранить стратегические позиции на Южном Кавказе и достичь приоритетов, связанных с развитием национальной экономики.

Экономические результаты последних 10 лет свидетельствуют о том, что Азербайджану удалось сохранить стратегические позиции на Южном Кавказе и достичь приоритетов, связанных с развитием национальной экономики.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя макроэкономические показатели последних 10 лет.

По его словам, за этот период в ненефтяном секторе наблюдался серьезный рост: "Приоритетными целями являлись расширение данной сферы, достижение устойчивого экономического развития. За десятилетие диверсификация экономики, минимизация зависимости от нефти также были в числе основных целей. Мы наблюдали темпы роста в ненефтяном секторе и ненефтяной промышленности. За последние 10 лет ненефтяной сектор вырос в 1,6 раза и по итогам прошлого года достиг 50,8 млрд манатов. Около 68% ВВП приходится на данный сектор. Рост наблюдался и в ненефтяной промышленности - производство выросло с 5 до 12 млрд манатов. Это означает, что показатель увеличился в 2,4 раза".

Депутат отметил рост в аграрном секторе: "В агросекторе, являющемся еще одним направлением ненефтяного сектора, также был зафиксирован рост в 1,5 раза. Это привело к увеличению доли данного сектора в экспорте и удовлетворении внутреннего спроса. Десять лет назад 7,4% от общего объема экспорта приходилось на ненефтяной сектор, сейчас же показатель вырос до 13,7%. Увеличение доли этого сектора наблюдалось и в формировании доходов бюджета. Так, десять лет назад его доля в фискальных доходах составляла около 20%. По итогам 10 лет эта цифра выросла до 46%".

По словам Байрамова, итоги 10 лет показывают, что в экономике страны наблюдается устойчивый баланс и развитие: "Развитие ненефтяного сектора также важно с точки зрения обеспечения устойчивости экономики. Итоги первого полугодия 2021 года также свидетельствуют о том, что экономическое развитие уже происходит за счет ненефтяного сектора. В первом полугодии этого года, несмотря на общий спад как ВВП, так и в нефтяной промышленности, ненефтяной ВВП вырос на 5,1%, а ненефтяная промышленность - на 16,6%. Это позволило зафиксировать рост экономики на 2%. С этой точки зрения итоги последнего десятилетия создают новые возможности для следующей декады в контексте национальных приоритетов до 2030 года. Утверждены приоритеты по пяти направлениям. Уже сформирован экономический потенциал для реализации этих приоритетов".

"Недавнее повышение международными финансовыми институтами прогнозов роста экономики Азербайджана свидетельствует о том, что и в следующем десятилетии мы будем наблюдать более быстрые темпы экономического развития. Прогнозируется, что к 2025 году среднегодовой темп экономического роста в стране вырастет до 7%. И это говорит о том, что в ближайшие годы Азербайджан вновь сможет войти в фазу ускоренного роста", - сказал В.Байрамов.