Депутат: В 2025 году соцрасходы Азербайджана будут на 67% больше общих бюджетных расходов Армении

Социальные расходы государственного бюджета Азербайджана в 2025 году составят около 10 млрд долларов США, что в 2,5 раза превышает совместные социальные расходы бюджетов Грузии и Армении.

Социальные расходы государственного бюджета Азербайджана в 2025 году составят около 10 млрд долларов США, что в 2,5 раза превышает совместные социальные расходы бюджетов Грузии и Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в следующем году наши социальные расходы будут на 67% больше общих бюджетных расходов Армении. Кроме того, по сравнению с 2021 годом увеличение социальных расходов составляет около 5 млрд манатов.

"Если после окончания Отечественной войны в 2021 году социальные расходы составляли 12,2 млрд манатов, в 2022 году - 13,7 млрд манатов, в 2024 году - 15,5 млрд манатов, а в 2025 году планируется 16,9 млрд манатов. Таким образом, по сравнению с 2021 годом прогнозируется увеличение социальных расходов на 4,7 млрд манатов", - сказал он.

Байрамов добавил, что Азербайджан также выделяет средства на восстановление освобожденных от оккупации территорий. "До сих пор на восстановление освобожденных территорий было потрачено 18 млрд манатов. Учитывая средства, запланированные на следующий год, в общей сложности на эти территории будет потрачено 22 млрд манатов", - добавил он.