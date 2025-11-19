Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Депутат: Сокращение денежных поступлений из-за рубежа ухудшило социальное положение людей

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 17:35
    Депутат: Сокращение денежных поступлений из-за рубежа ухудшило социальное положение людей

    Социальное положение людей, особенно в сельской местности, заметно ухудшилось из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов своим семьям.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Гудрат Гасангулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в первом чтении.

    По его словам, средства в размере 465 млн манатов, предусмотренные в бюджете на адресную государственную социальную помощь, должны быть увеличены в несколько раз.

    Кроме того, депутат сказал, что 35 млн манатов, выделенные на улучшение жилищных условий военнослужащих, также должны быть увеличены в несколько раз.

