Депутат: Сокращение денежных поступлений из-за рубежа ухудшило социальное положение людей
Финансы
- 19 ноября, 2025
- 17:35
Социальное положение людей, особенно в сельской местности, заметно ухудшилось из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов своим семьям.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Гудрат Гасангулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в первом чтении.
По его словам, средства в размере 465 млн манатов, предусмотренные в бюджете на адресную государственную социальную помощь, должны быть увеличены в несколько раз.
Кроме того, депутат сказал, что 35 млн манатов, выделенные на улучшение жилищных условий военнослужащих, также должны быть увеличены в несколько раз.
