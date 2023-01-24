Депутат: Ситуация с проблемными кредитами в Азербайджане удовлетворительная

В настоящее время ситуация с просроченными кредитами в Азербайджане удовлетворительная.

В настоящее время ситуация с просроченными кредитами в Азербайджане удовлетворительная.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса заявил председатель комитета Тахир Миркишили.

По его словам, в 2022 году задолженность по кредитам составила 20 млрд манатов: "Сумма просроченных кредитов равна примерно 600 млн, что составляет около 3%. Центральному банку удалось создать эффективный механизм в этой области".

Т.Миркишили также отметил, что в ближайшее время ожидается поступление в парламент отдельного пакета законов, касающихся банков.