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Депутат: Ситуация с проблемными кредитами в Азербайджане удовлетворительная

Депутат: Ситуация с проблемными кредитами в Азербайджане удовлетворительная В настоящее время ситуация с просроченными кредитами в Азербайджане удовлетворительная.
Финансы
24 января 2023 г. 14:05
Депутат: Ситуация с проблемными кредитами в Азербайджане удовлетворительная

В настоящее время ситуация с просроченными кредитами в Азербайджане удовлетворительная.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса заявил председатель комитета Тахир Миркишили.

По его словам, в 2022 году задолженность по кредитам составила 20 млрд манатов: "Сумма просроченных кредитов равна примерно 600 млн, что составляет около 3%. Центральному банку удалось создать эффективный механизм в этой области".

Т.Миркишили также отметил, что в ближайшее время ожидается поступление в парламент отдельного пакета законов, касающихся банков.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycanda problemli kreditlərlə bağlı mənzərə pis deyil"

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