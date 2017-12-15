Депутат: Счетная палата должна увеличить проверки финансируемых из госбюджета учреждений

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Счетная палата проводит аудит деятельности муниципалитетов с незначительным финансированием, вместо того, чтобы проверять структуры, расходующие сотни миллионов манатов из госбюджета. До сих пор мы еще не видели, чтобы Палата проверила министерство обороны".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Гудрат Гасангулиев в ходе обсуждения нового законопроекта "О Счетной палате" в Милли Меджлисе.

Спикер парламента Октай Асадов в ответ заявил, что не все 2 700 муниципалитетов проверяются, а только некоторые из них: "Структура проверяет также крупные организации, работает совместно с прокуратурой".

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов сказал, что за последние десять лет они не осуществляли проверок муниципалитетов. Однако, по его словам, будут рассмотрены рекомендации, сделанные на другом заседании.