О нас

Депутат: Прошлогодние отчисления из ГНФАР в бюджет - самые низкие за последние 5 лет

Депутат: Прошлогодние отчисления из ГНФАР в бюджет - самые низкие за последние 5 лет Сумма отчислений из государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет в 2022 году была самой низкой за последние 5 лет.
Финансы
17 марта 2023 г. 12:46
Депутат: Прошлогодние отчисления из ГНФАР в бюджет - самые низкие за последние 5 лет

Сумма отчислений из государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет в 2022 году была самой низкой за последние 5 лет.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения отчета правительства на пленарном заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"Тот факт, что в прошлом году из ГНФАР в бюджет поступило на 3,6 миллиарда манатов меньше, чем предполагалось, свидетельствует о достижении целей, поставленных Главой государства по экономии средств Фонда. Это стало возможным в результате увеличения доходов бюджета и введения бюджетного правила”, - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: “ARDNF-dən büdcəyə ötənilki transfert son 5 ilin ən aşağı göstəricisidir”

Другие новости из категории

Правительство Швейцарии обсуждает возможность объединения UBS и Credit Suisse
Правительство Швейцарии обсуждает возможность объединения UBS и Credit Suisse
17 марта 2023 г. 13:17
Доходы населения Азербайджана выросли на 15%
Доходы населения Азербайджана выросли на 15%
17 марта 2023 г. 12:44
Али Асадов: Доходы входящих в Азербайджанский инвестиционный холдинг компаний выросли на 52%
Али Асадов: Доходы входящих в Азербайджанский инвестиционный холдинг компаний выросли на 52%
17 марта 2023 г. 12:40
Небанковская кредитная организация Azərbaycan Mikro-Kredit сокращает уставный капитал
Небанковская кредитная организация Azərbaycan Mikro-Kredit сокращает уставный капитал
17 марта 2023 г. 12:20
Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 14%
Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 14%
17 марта 2023 г. 12:20
Али Асадов: Инфляция в Азербайджане в основном импортируемая
Али Асадов: Инфляция в Азербайджане в основном импортируемая
17 марта 2023 г. 12:13
Али Асадов: Несмотря на глобальные изменения, экономический рост в Азербайджане продолжился
Али Асадов: Несмотря на глобальные изменения, экономический рост в Азербайджане продолжился
17 марта 2023 г. 12:10
First Republic Bank получил 30 млрд от 11 банков США
First Republic Bank получил 30 млрд от 11 банков США
17 марта 2023 г. 11:55
Активы страхового сектора Азербайджана выросли более чем на 20% в прошлом году
Активы страхового сектора Азербайджана выросли более чем на 20% в прошлом году
17 марта 2023 г. 11:45
Банковский сектор Азербайджана имеет ликвидные активы в размере 17 млрд манатов
Банковский сектор Азербайджана имеет ликвидные активы в размере 17 млрд манатов
17 марта 2023 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi