Депутат: Прошлогодние отчисления из ГНФАР в бюджет - самые низкие за последние 5 лет

Сумма отчислений из государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет в 2022 году была самой низкой за последние 5 лет.

Сумма отчислений из государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет в 2022 году была самой низкой за последние 5 лет.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения отчета правительства на пленарном заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"Тот факт, что в прошлом году из ГНФАР в бюджет поступило на 3,6 миллиарда манатов меньше, чем предполагалось, свидетельствует о достижении целей, поставленных Главой государства по экономии средств Фонда. Это стало возможным в результате увеличения доходов бюджета и введения бюджетного правила”, - отметил он.