Депутат призвал переименовать Фонд страхования от безработицы

Фонд страхования от безработицы при Минтруда и соцзащиты населения должен быть переименован в Фонд занятости и страхования от безработицы.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов на совместном заседании с комитетом по труду и социальной политике.

"Ожидается, что в следующем году расходы Фонда составят 266,4 млн манатов, из которых 77 млн манатов, то есть около 30%, будут направлены на организацию мероприятий по самозанятости. Страховые выплаты по безработице составят 28 млн манатов или 10,5% от общих расходов. Значительная часть средств Фонда будет направлена на цели, не связанные со страховыми выплатами по безработице. Учитывая, что больше средств направляется на активные социальные программы, изменение названия фонда было бы более соответствующим направлениям его деятельности и философии", - отметил депутат.