Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Депутат призвал переименовать Фонд страхования от безработицы

    Финансы
    • 05 ноября, 2025
    • 13:16
    Депутат призвал переименовать Фонд страхования от безработицы

    Фонд страхования от безработицы при Минтруда и соцзащиты населения должен быть переименован в Фонд занятости и страхования от безработицы.

    Как сообщает Report, об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов на совместном заседании с комитетом по труду и социальной политике.

    "Ожидается, что в следующем году расходы Фонда составят 266,4 млн манатов, из которых 77 млн манатов, то есть около 30%, будут направлены на организацию мероприятий по самозанятости. Страховые выплаты по безработице составят 28 млн манатов или 10,5% от общих расходов. Значительная часть средств Фонда будет направлена на цели, не связанные со страховыми выплатами по безработице. Учитывая, что больше средств направляется на активные социальные программы, изменение названия фонда было бы более соответствующим направлениям его деятельности и философии", - отметил депутат.

    Милли Меджлис Бюджетный пакет Фонд страхования от безработицы Вугар Байрамов
    İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Последние новости

    13:35

    Раван Гасанов: Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалога

    Религия
    13:30

    Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    13:28

    АИЦР: В Азербайджане 14 госструктур обновили данные о гражданах

    ИКТ
    13:26

    Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Бакинского метрополитена

    Внутренняя политика
    13:22

    Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадки

    Экология
    13:16

    Депутат призвал переименовать Фонд страхования от безработицы

    Финансы
    13:16

    ЮКЖД: Сегодня из Азербайджана 15 составов с российским зерном прибудут в Грузию

    В регионе
    13:14

    Бахар Мурадова: Азербайджанская модель мультикультурализма служит примером для мира

    Религия
    13:14

    В ММ предложили разрешить многодетным родителям выходить на пенсию на 5 лет раньше

    Инфраструктура
    Лента новостей