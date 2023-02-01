Депутат предложил вынести на обсуждение законопроект "О ломбардах"

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов предложил вынести на обсуждение законопроект ”О ломбардах" на весенней сессии парламента.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов предложил вынести на обсуждение законопроект ”О ломбардах" на весенней сессии парламента.

Как сообщает Report, он напомнил, что принятие этого законопроекта крайне важно.

По словам В.Ахмедова, обсуждение указанного законопроекта ведется с 2019 года: “По этому поводу даже была создана специальная комиссия. Сегодня в Азербайджане много жалоб на ломбарды и этот вопрос не регулируется никаким законодательством, не ведется их регистрация. По имеющейся у меня информации, этот проект в настоящее время находится в Администрации президента. Надо затребовать его передачу нам для обсуждения. Мы включим этот вопрос в повестку дня”.