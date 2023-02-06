Депутат предложил освободить субъекты медиа в Азербайджане от налогов на 5 лет

Депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде предложил освободить субъекты медиа в Азербайджане от налогов на 5 лет

Депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде предложил освободить субъекты медиа в Азербайджане от налогов на 5 лет.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Если освобождение от налогов субъектов медиа на 3 года обошлось государству в 10 млн манатов, то я думаю, что освобождение от налогов на 5 лет будет стоить бюджету около 15 млн манатов, и это небольшая нагрузка", - сказал М.Аббасзаде.

Депутат считает, что продление налоговых льгот с трех до пяти лет будет стимулировать развитие в этой сфере: "Предпринимаемые в этой области шаги дадут результаты в будущем".