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Депутат предложил освободить субъекты медиа в Азербайджане от налогов на 5 лет

Депутат предложил освободить субъекты медиа в Азербайджане от налогов на 5 лет Депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде предложил освободить субъекты медиа в Азербайджане от налогов на 5 лет
Финансы
6 февраля 2023 г. 12:40
Депутат предложил освободить субъекты медиа в Азербайджане от налогов на 5 лет

Депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде предложил освободить субъекты медиа в Азербайджане от налогов на 5 лет.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Если освобождение от налогов субъектов медиа на 3 года обошлось государству в 10 млн манатов, то я думаю, что освобождение от налогов на 5 лет будет стоить бюджету около 15 млн манатов, и это небольшая нагрузка", - сказал М.Аббасзаде.

Депутат считает, что продление налоговых льгот с трех до пяти лет будет стимулировать развитие в этой сфере: "Предпринимаемые в этой области шаги дадут результаты в будущем".

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Версия на английском языке MP proposes exempting media entities in Azerbaijan from taxes for 5 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda media subyektlərinin vergidən azad edilməsinin 5 il müddətinə artırılması təklif edilib

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